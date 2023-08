Auto contro due moto a Onore, quattro persone coinvolte

Si tratta di uno scontro tra un’auto Citroen e due moto: sul posto due ambulanze, un’auto medica e l’elicottero del 118 decollato da Bergamo oltre ai carabinieri di Ponte Nossa. Quattro le persone coinvolte in via Sant’Alberto a Onore, vicino alla località Ombregno, tra cui una donna di 60 anni di Gandino e due uomini di 41 e 55 anni di origine austriaca: lo schianto intorno alle 9.30 e fortunatamente le condizioni dei feriti non sembrerebbero gravi.

Dalle prime informazioni raccolte sulla dinamica dell’incidente, lo scontro ha coinvolto due motociclisti austriaci - due turisti - che su due moto distinte viaggiavano verso Bergamo. Una delle due ha impattato la vettura che andata in direzione di Castione. Nello scontro è stata poi coinvolta la seconda moto che era poco distante dalla prima. I due austriaci sono stati trasferiti in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale di Seriate: le loro condizioni non sono gravi. Illeso il conducente, la 60enne che viaggiava in auto con lui è stata portata a Piario.

Nel frattempo un intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto per la Stazione di Valbondione del Soccorso alpino. La prima attivazione da parte della centrale è arrivata poco dopo le 17 per un cercatore di funghi che era scivolato in una zona boschiva impervia sopra l’abitato di Valbondione, in località Cà Nöa. L’uomo, 63 anni, è riuscito a chiedere aiuto: ha riportato diversi traumi e contusioni e una sospetta frattura alla gamba.