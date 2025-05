Auto contro moto a Clusone, in ospedale un 35enne

Ad avere la peggio il motociclista, un 35enne , che è finito a terra dopo l’urto. Subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, l’auto medica e l ’elisoccorso da Sondrio. Dopo le prime cure del caso, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Solo tanto spavento invece per la donna alla guida dell’auto, una 59enne che è illesa. Per regolare il traffico e ricostruire la dinamica dell’accaduto è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale di Clusone. Dato l’orario di punta, l’incidente ha causato rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia.