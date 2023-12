Babbo Natale fa le valigie e offre la sua casa alla Befana

Per la gioia di bambini e famiglie, dopo aver salutato e ringraziato Babbo Natale, Villa Balduzzi, la Casa Bergamasca di Babbo Natale a Clusone, accoglierà per quattro pomeriggi la Befana. Il passaggio del testimone si è svolto il 26 dicembre 2023 con un simbolico scambio di chiavi al termine dell’ultima giornata di Babbo Natale che ha visto anche la tradizionale estrazione a premi fra tutte le letterine. Un simpatico fuori programma che vedrà la Befana la nuova inquilina della Casa Bergamasca, Villa Balduzzi (viale Gusmini) protagonista per 4 pomeriggi fino al 6 gennaio: venerdì 29 e sabato 30 dicembre, venerdì 5 e sabato 6 gennaio, dalle 14 alle 17.