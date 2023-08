Bambino si chiude nell’auto per errore: intervengono i Vigili del fuoco a Casnigo

È successo intorno alle 13 di martedì 22 agosto sulla statale 671, nel territorio di Casnigo. Il bambino, di 15 mesi, ha chiuso la serratura dall’interno, per sbaglio, mentre la madre stava sistemando l’auto - una Golf - dopo averla lavata ad un autolavaggio. La donna era scesa dalla vettura per sistemare lo specchietto che era stato chiuso dopo che la macchina era stata lavata: il bambino si è appoggiato alla chiusura inavvertitamente ed è rimasto bloccato.

La donna, preoccupata, non aveva con sè il cellulare, rimasto dentro la vettura: ha chiesto aiuto a un altra persona che era a lavare la macchina che ha così chiamato aiuto. Il bambino è rimasto tranquillo per tutto il tempo e la macchina era fortunatamente sotto una tettoia, all’ombra: immediata la chiamata ai Vigili del fuoco, in dieci minuti il loro intervento. Hanno aperto lo sportello e hanno liberato il bambino.