Bimba di 18 mesi morta in casa da sola. La mamma aveva raccontato che la piccola era al mare con la sorella

In piazza Libertà a Leffe in tanti se la ricordano quella bimba «così carina e silenziosa» che spesso si vedeva nel passeggino e che era nata in casa, il 29 gennaio dell’anno scorso, proprio qui vicino, in via Piave. E tutti restano impietriti nell’apprendere di come sia morta a soli 18 mesi.