Boom di richieste per il liceo sportivo, ma le sezioni in provincia sono soltanto tre

Per l’anno scolastico in corso si erano fatti avanti in 110, con le nuove iscrizioni si sale addirittura a 135. Sono numerosi, osservando i dati raccolti dal Servizio Istruzione della Provincia, i ragazzi bergamaschi che vogliono iscriversi al liceo scientifico nella sezione sportiva. Come già negli anni scorsi, tuttavia, non per tutti sarà possibile accedervi. Le prime classi disponibili per questo indirizzo, in Bergamasca, sono infatti solamente tre : all’istituto Amaldi di Alzano Lombardo (il primo ad attivare l’indirizzo già nel 2014-2015), al «Celeri» di Lovere e al «Turoldo» di Zogno. Ciascuna di queste scuole può prevedere solamente una sezione, su precisa indicazione statale.