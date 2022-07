Bossi a Gandino: commosso addio alla sua storica guardia del corpo

È stato lui l’ultimo ad avvicinarsi alla bara per dedicare una preghiera al fidato collaboratore, dopo il funerale. La presenza di Umberto Bossi alla funzione esequiale di Francesco Aresi non è passata inosservata, mercoledì 27 luglio nella Basilica di Gandino . Aresi, conosciuto come Franco, morto a 68 anni in modo tragico nella mattinata di domenica a Valbondione, dove stava trascorrendo, insieme alla moglie Alice Schaetzl, qualche giorno di vacanza in camper, è stato per anni, insieme al fratello Emiliano, assistente personale, autista e guardia del corpo di Bossi.