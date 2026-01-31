Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 31 Gennaio 2026

Catasta di rifiuti brucia in una ditta di Albino: fumo, ma nessun ferito - Le foto

L’INCENDIO. L’allarme è scattato poco dopo le 13 di sabato 31 gennaio da via Pertini ad Albino. Nessun ferito e nessun danno. Solo fumo e rifiuti bruciati.

La catasta da cui usciva fumo e che poi è stata smassata e riempita di acqua per scongiurare altri focolai
La catasta da cui usciva fumo e che poi è stata smassata e riempita di acqua per scongiurare altri focolai

Albino

È stato un dipendente ad accorgersi che, da una catasta di materiale in una delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, si alzava del fumo. Subito ha allertato i vigili del fuoco e il titolare: in poco tempo le fiamme sono state spente senza che nessuno restasse intossicato o ustionato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Attimi di apprensione intorno alle 13 di sabato 31 gennaio ad Albino: per fortuna il rogo divampato in una ditta che ha sede in via Sandro Pertini è stato subito domato e le fiamme non si sono propagate al resto del materiale accatastato.

La zona dove è divampato l’incendio
La zona dove è divampato l’incendio
Il fumo e le fiamme hanno lasciato il segno
Il fumo e le fiamme hanno lasciato il segno

A contattare il 112, numero unico delle emergenze, un dipendente della ditta. Il celere intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di non far propagare il fuoco. Sul posto anche la Polizia locale e un’ambulanza, in caso di intossicazioni da fumo.

(Foto di Corna)

Dipendenti al lavoro per smassare i rifiuti

I dipendenti della ditta, invece, si sono occupati di smassare la catasta, in modo da poter mettere in sicurezza tutto il materiale, evitando potessero ripartire le fiamme. Sembrerebbe che a causare l’incendio sia stata l’autocombustione di alcuni materiali.

