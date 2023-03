Brucia un tetto a Gandino: Vigili del fuoco in azione

Spavento a Gandino nel primo pomeriggio di sabato 25 marzo, a causa di un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Giacomo Leopardi,nella frazione di Cirano. Il fumo si è innalzato intorno alle 14 e poco dopo sono giunte sul posto le squadre dei Vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause che hanno innescato le fiamme, ma è probabile, a detta di alcuni residenti della zona, che si sia trattato di un problema alla canna fumaria dovuto alle forti folate di vento che hanno interessato la Val Gandino già dalla mattina.