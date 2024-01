Capre e asini in concorso: Ardesio elegge i migliori capi

Il programma

«La fiera – sottolinea Luca Bergamini, presidente della Pro Ardesio – è fissata per domenica 4 febbraio. Sarà comunque preceduta, sabato 3 febbraio, alle 20,30, in sala consiliare, dal convegno giunto alla sedicesima edizione, su «Vivere in montagna, protagonisti». Tema dell’incontro di quest’anno, presentatore il giornalista Paolo Confalonieri, è: «Giovani: il rilancio delle nostre montagne».