Carona, scialpinisti sorpresi da una valanga sul monte Cabianca

Un gruppo di scialpinisti sorpresi da una valanga sono stati recuperati nella mattina del 3 maggio sul monte Cabianca, nella conca del rifugio Calvi, in alta Valle Brembana. Il distacco è avvenuto intorno alle 9,30, nel canale che porta verso la cima. Al momento, nella zona si trovavano quattro persone. Tre scialpinisti, un uomo e due donne, tra i 33 e 34 anni, sono stati recuperati con gli elicotteri provenienti da Bergamo e Sondrio, in codice giallo, e ricoverati a Sondalo e all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Allertata anche la stazione del Soccorso alpino di Valbondione. Il bollettino valanghe di Regione Lombardia segnala in questi giorni un grado marcato di pericolo (3 su una scala da 1 a 5).