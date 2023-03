Case minacciate dalla frana a Dosso, via ai lavori

Inizieranno il 22 marzo i lavori di messa in sicurezza del versante dal quale, nella mattinata di lunedì, si è originato uno smottamento che ha scaricato dei massi a ridosso di alcune abitazioni a Dosso, frazione di Azzone, in Valle di Scalve. A seguito della frana la strada provinciale 59, che collega Azzone al comune di Borno, in Val Camonica , è stata chiusa per precauzione e le autorità comunali hanno deciso di sfollare otto persone, abitanti delle cause minacciate dallo smottamento.