Casnigo, sorpresa alla scuola primaria: arriva la lettera di Carlo e Camilla d’Inghilterra

«Ragazzi, nella lezione di oggi scriveremo una lettera al re d’Inghilterra». Così è stato. E ieri, 17 novembre, alla scuola primaria di Casnigo è arrivata la risposta. «Sul finire dell’anno scolastico scorso – racconta la maestra Ester Caccia – nell’ambito degli studi che gli alunni stavano affrontando, ho proposto alle colleghe Micaela Giani e Alessandra Lazzaroni di coordinarci per far scrivere ai ragazzi una lettera al re per congratularsi per l’incoronazione di Carlo III. I ragazzi ne hanno scritta anche una seconda, per fare gli auguri a William che di lì a poco avrebbe compiuto gli anni».

Ed è stata una sorpresa per tutti quella busta con il timbro del palazzo reale. «Siamo profondamente colpiti dal vostro carinissimo e premuroso messaggio che ha seguito la nostra Incoronazione. Siamo enormemente grati a tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni, e apprezziamo in modo particolare il fatto che abbiate dedicato del tempo per scriverci in questa occasione così speciale». Per la maestra Ester non si tratta del primo scambio epistolare con un capo di Stato: il figlio Mirko lo scorso anno, a 10 anni, aveva scritto una lettera al presidente Mattarella e quest’ultimo lo aveva invitato a fare un giro turistico del Quirinale: promessa mantenuta sul finire di ottobre 2022