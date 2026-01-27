Cronaca / Valle Seriana
Martedì 27 Gennaio 2026
Castione della Presolana, scontro tra un autobus e un furgone. Due feriti, non gravi
L’INCIDENTE. Poco prima delle 18 di martedì 27 gennaio. Trasportata a Piario in codice verde una passeggera 83enne.
Un autobus di linea è rimasto coinvolto in un incidente a Castione della Presolana, poco prima delle 18 di martedì 27 gennaio. L’autobus - che viaggiava sulla statale 671 in direzione Clusone - avrebbe impattato contro un furgone sbucato da una via laterale.
L’incidente a Castione
A bordo dell’autobus cinque passeggeri, di cui solo una rimasta ferita, una donna di 83 anni trasportata in codice verde all’ospedale di Piario. Ferito in modo lieve anche il conducente del furgone, recatosi a Piario in autonomia. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per i rilievi.
