Causa un incidente a Fiorano e scappa: ritrovato dopo ore di ricerche

Sono durate diverse ore, dalle 16,50 di domenica 21 giugno a circa le 10 di lunedì 22, le ricerche del peruviano che, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada statale 671 della Valle Seriana a Fiorano al Serio , era fuggito. In un primo tempo era stato visto immergersi nelle acque del fiume Serio, che scorre lì vicino, oltre il guardrail, poi non se ne era saputo più nulla.

Lo hanno cercato carabinieri e vigili del fuoco, guadando il Serio e facendo intervenire anche le squadre specializzate nell’ispezionare i fiumi, e neppure a casa si avevano sue notizie

L’uomo, che compirà 34 anni il prossimo 3 luglio, è nato in Perù e ora vive a Gazzaniga. Domenica 21 era alla guida di una Fiat Tipo intestata a una boliviana del 1994 pure di Gazzaniga, quando all’altezza dell’impresa Zaninoni aveva perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro altre tre che provenivano in senso opposto, vale a dire verso l’alta valle: una Porsche Panamera condotta da un imprenditore di Vertova di 58 anni, una Volvo XC40 alla cui guida c’era un 52enne di Rezzato (Brescia) e una Mini Cooper con al volante un 32enne di Alzano Lombardo. Lui e la passeggera, 23enne di Grassobbio, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale di Seriate, dove sono stati portati in ambulanza in codice giallo (ferite di media gravità).