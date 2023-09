Cede la strada a Gandellino, paura per sette famiglie: frane e fiumi a livelli di guardia - Il video

Strada per la frazione Foppi di Gandellino chiusa dalla serata di venerdì 22 settembre per uno smottamento con un principio di cedimento del manto stradale e con viabilità compromessa. Sono rimaste isolate per ore s ette famiglie, in tutto 17 persone, che si trovano al sicuro nelle proprie case, al di sopra della strada comunale interessata dallo smottamento. Si tratta della via che in territorio di Gandellino da Gromo San Marino conduce a Foppi. Sono sul posto la protezione civile della Croce Blu Gromo con l’amministrazione di Gandellino. Oggi vi sarà un sopralluogo per comprendere la situazione e valutare come procedere. Intanto la strada è parzialmente percorribile.

Le forti piogge hanno causato la fuoriuscita di una valletta nel territorio di Valbondione con conseguente riversamento di acqua e detriti sulla provinciale 49 nel tratto che da Fiumenero va verso la contrada Mola. Una valletta che già nei giorni scorsi, proprio per le piogge, aveva creato dei problemi. Sul posto, sono intervenuti la protezione civile di Croce Blu Gromo con il coordinatore Anpas Valerio Zucchelli, i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri della compagnia di Clusone, il vicesindaco e la polizia locale di Valbondione. La strada è stata liberata dai detriti (circa due camion di materiale), garantendo il passaggio a senso unico alternato, grazie alla presenza dei carabinieri. La viabilità per ora è in sicurezza. Dal sopralluogo, secondo quanto riferito dalla protezione civile, non è emersa la necessità di evacuare i residenti dell’abitazione nei pressi della valletta. Resta comunque monitorata la zona.

Casnigo, un albero ha istruito la corsia per Fiorano Sempre sul territorio dell’Asta del Serio squadre della protezione civile di Gromo sono state allertate ad Ardesio in località Grini (Valcanale) per una valletta fuoriuscita su una strada comunale e un’altra a Zanetti dove la fuoriuscita di una valletta ha portato detriti non solo sulla strada, ma anche al piano terra di un’abitazione, senza comprometterne l’agibilità. A Villa d’Ogna l’amministrazione ha chiuso un tratto di ciclopedonale che costeggia il Serio. Sempre a Villa d’Ogna verso le 20 alcune persone sono state evacuate in località Festi Rasini (via duca d’Aosta), visto che il Serio aveva raggiunto il livello del muro. Due persone hanno trovato sistemazione altrove, mentre quattro sono rincasate verso le 22. Al Ponte del Costone tra Ponte Nossa e Casnigo acqua e detriti sulla strada provinciale hanno reso necessario chiusure di alcuni tratti. Riaperta stamattina sempre a Casnigo la strada per Fiorano ostruita dalla caduta di un albero.

A Vertova, a causa di uno smottamento è stato chiuso il sentiero per le cascate della val Vertova. Danni anche alla pista ciclabile in zona Spritz & Burger ad Albino.

Acqua e detriti al Ponte del Costone