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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 30 Aprile 2026

Cene, rubano scooter e lo caricano su furgone: intercettati dai carabinieri

IL FURTO. Tre arresti per il furto di uno motorino nella zona industriale di Cene: caricato su un furgone sotto l’occhio delle telecamere.

Alessandra Loche
Alessandra Loche

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Cene, rubano scooter e lo caricano su furgone: intercettati dai carabinieri
Tre arrestati dai carabinieri

Cene

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile tre giovani romeni hanno caricato sul furgoncino uno scooter parcheggiato proprio sotto l’occhio delle telecamere delle aziende, nella zona industriale di Cene, e poi si sono allontanati. Sino a Seriate, dove i carabinieri della Sezione operativa di Bergamo li hanno arrestati con l’accusa di furto aggravato. Non è stato un controllo casuale, anzi: i militari stavano seguendo con attenzione il furgoncino perché già utilizzato lo scorso mese a Nembro, sempre in occasione del furto di uno scooter (l’identità di chi ha agito in quella prima occasione è ancora ignota). Mercoledì, in sede di convalida dell’arresto davanti al giudice, i tre (tutti incensurati), assistiti dall’avvocato Michele Cesari, hanno ammesso il furto, negando di aver già un acquirente per lo scooter. L’arresto è stato convalidato con la misura del divieto di dimora nella Bergamasca. Processo l’8 maggio.

Ma torniamo al furto. Il furgoncino, con targa svizzera ma di cui si ignora la proprietà, ha subito attirato l’attenzione dei carabinieri che lo hanno seguito, senza farsi notare. E, grazie anche alle telecamere, hanno cristallizzato il fatto: si vedono infatti i tre caricare lo scooter parcheggiato nella zona industriale di Cene. I militari hanno seguito il mezzo sino a Seriate e hanno proceduto ai controlli. Nessuno dei tre romeni ha tentato di fuggire o ha cercato di resistere all’arresto. In aula hanno raccontato di essere senza lavoro. Sarebbero arrivati in Italia solo di recente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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