Cene, rubano scooter e lo caricano su furgone: intercettati dai carabinieri

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile tre giovani romeni hanno caricato sul furgoncino uno scooter parcheggiato proprio sotto l’occhio delle telecamere delle aziende, nella zona industriale di Cene, e poi si sono allontanati. Sino a Seriate, dove i carabinieri della Sezione operativa di Bergamo li hanno arrestati con l’accusa di furto aggravato. Non è stato un controllo casuale, anzi: i militari stavano seguendo con attenzione il furgoncino perché già utilizzato lo scorso mese a Nembro, sempre in occasione del furto di uno scooter (l’identità di chi ha agito in quella prima occasione è ancora ignota). Mercoledì, in sede di convalida dell’arresto davanti al giudice, i tre (tutti incensurati), assistiti dall’avvocato Michele Cesari, hanno ammesso il furto, negando di aver già un acquirente per lo scooter. L’arresto è stato convalidato con la misura del divieto di dimora nella Bergamasca. Processo l’8 maggio.