Chiesa gremita a Villa di Serio per i funerali di Mattia Signorelli

«Fortunati ad averlo come figlio»

Lo conosceva bene don Paolo Piccinini, parroco di Villa di Serio da oltre dieci anni, che ha celebrato la liturgia funebre: «L’ho incontrato e conosciuto qua in paese – racconta –. È stato sempre attivo tra oratorio, catechesi e formazione, poi com’è normale, crescendo, ci siamo un po’ persi, ma capitava di incontrarsi ed era sempre un piacere scambiare due parole, raccontarsi della propria vita e dell’oratorio». Pregano che Mattia continui a vegliare su di loro i genitori, papà Samuele e mamma Daniela: «Siamo stati fortunati ad averlo come figlio, come lo è stata Caroline (la compagna di Mattia, ndr) ad averlo al suo fianco».