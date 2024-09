Chignolo d’Oneta ancora isolata. Azzone, strade dissestate: «Scoperti i sottoservizi»

A Chignolo strada ancora chiusa

Anche Oneta fa la conta dei danni del maltempo. Il versante di terra che divide i due tratti del grande tornante, situato poco prima dell’arrivo a Chignolo d’Oneta, resta lì come una ferita aperta. La terra che nelle ore precedenti aveva travolto la strada sottostante - ma anche l’area esterna a due abitazioni e un’auto che si trovava lì in sosta - è stata tutta rimossa già entro la mattinata di sabato.

Ma la risoluzione della problematica aperta dalla frana che nella notte tra giovedì e venerdì ha messo paura alla Val del Riso rimane ancora lontana: la strada che dalla contrada Riso (nel territorio di Gorno) sale per circa quattro chilometri sino a Chignolo (frazione divisa a metà tra i due Comuni della valle, Gorno e Oneta) resta chiusa e tale lo sarà ancora per alcuni giorni.«È stato rimosso già entro sabato mattina il grosso del materiale franato - informa Angelo Dallagrassa, sindaco di Oneta -. Ma la strada non è ancora agibile: bisogna mettere in sicurezza il tratto soprastante, dove la strada è ceduta». I residenti della frazione - un centinaio circa - nell’impossibilità di spostarsi con la propria auto si stanno organizzando come possono.