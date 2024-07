Cicloturismo per tutti: sul Serio tracciato di 18 km «promosso»

Giornata di ricognizione dei percorsi e di formazione sul campo, venerdì ad Albino, all’interno del progetto «Orobikeando». Le opportunità per il movimento su piste ciclabili e strade agro-silvo-pastorali delle persone con disabilità sono state al centro dell’esperienza proposta venerdì pomeriggio, che ha coinvolto alcuni ragazzi disabili, ma anche un gruppo di studenti della Scuola di alta formazione dell’Università di Bergamo, in particolare del corso Sportour, management dello sport per lo sviluppo di ecosistemi territoriali sostenibili. All’interno del progetto «Orobikeando» - lanciato da diversi Gal per promuovere i territori e i prodotti enogastronomici attraverso i percorsi ciclabili - si innesta la sua versione 2.0, che mira proprio all’a ccessibilità dei percorsi. «Questa scelta permette di integrare la fruizione sostenibile del territorio con un’importante dimensione inclusiva, garantendo che i benefici di questo sviluppo ricadano su tutta la comunità», ha detto Alex Borlini, presidente del Gal Presolana e Laghi bergamaschi.

Il gruppo che ha partecipato alla ricognizione

La ricognizione di un tracciato di 18 km

I giovani dell’Università di Bergamo, i membri di Skipassion, con i rappresentanti di Gal e Promoserio, si sono trovati venerdì al parcheggio nei pressi della stazione Teb di Albino, da dove sono partiti per un tour lungo la pista ciclabile che li ha condotti al Parco paleontologico di Cene e all’agriturismo Martinelli in Valle del Lujo, prima di rientrare ad Albino, dove si è svolto, nel tardo pomeriggio, un momento formativo. Il loro tour ha permesso di fare una ricognizione di un tracciato da 18 km interamente accessibile anche con handbike, che va ad arricchire l’offerta turistica del territorio. «Ad Albino abbiamo poi dato una dimostrazione dell’uso dei diversi ausili per il cicloturismo accessibile anche per persone con disabilità, come l’handbike e la joelette - spiega Marco Zanotti, dell’associazione Skipassion -. La joelette con assistenza elettrica è un ausilio che permette di muoversi praticamente ovunque, anche su percorsi stretti e con salite impegnative; le handbike sono adatte invece per percorsi con una buona larghezza, anche se sterrati».

«La montagna per tutti»