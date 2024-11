Clusone, alla scoperta del villaggio degli elfi e dei mercatini - Foto e video

Doppio taglio del nastro a Clusone nella mattinata di sabato 16 novembre per i mercatini di Natale allestiti nella caratteristica corte Sant’Anna dove nelle 21 casette di legno si alterneranno fino al 29 dicembre una settantina di espositori e poi il bellissimo villaggio degli elfi (ingresso libero) ricreato in uno spazio di piazza Martiri. Musica diffusa in centro tra le vie e le piazze del centro storico cittadino, nuove luminarie, addobbi, presepi nelle vetrine dei negozi sfitti, videomapping natalizio sulla Torre dell’orologio, giri in calesse in centro storico, animazioni ed eventi per tutti quest’anno grazie alla sinergia tra Comune, Turismo Pro Clusone, commercianti e associazioni.