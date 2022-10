Clusone, compie cento anni l’ex sindaco (e farmacista) che si salvò dai lager

Storico farmacista di Clusone, ex sindaco e reduce della Seconda Guerra mondiale quando era stato deportato in Germania e Polonia, sopravvissuto anche a un disastro ferroviario, compie 100 anni martedì 11 ottobre il decano della città, il dottor Gottardo Personeni. Una vita, la sua, intensa e costellata di tanti eventi che ne hanno forgiato il carattere. Uomo di cultura, molto conosciuto per il suo lavoro ma anche per il suo impegno negli anni della gioventù nella vita politica e amministrativa e per le sue grandi passioni, come la caccia .