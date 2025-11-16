Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 16 Novembre 2025

Clusone, «Natale nel borgo»: luci e musica per una cittadina in festa

FESTE AL VIA. Organizzato il Natale di Clusone: 26 casette di legno e la casa bergamasca di Babbo Natale.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli
«Natale nel borgo»: Clusone si prepara alla festa più attesa dell’anno
«Natale nel borgo»: Clusone si prepara alla festa più attesa dell’anno

Clusone

A Clusone il conto alla rovescia per Natale è già iniziato e nel cuore del borgo hanno aperto ufficialmente i mercatini e la Casa bergamasca di Babbo Natale tra le attrazioni principali di «Natale nel borgo» insieme con il circobus, il videomapping e le tante iniziative della città che proseguono fino al 6 gennaio.

«Sarà un Natale meraviglioso: abbiamo investito tanto non solo economicamente ma in passione, energie, persone», ha detto il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini ricordando il grande lavoro di squadra tra amministrazione, Turismo Pro Clusone, Visit Clusone, commercianti, associazioni, parrocchia, volontari. Come magica e fiabesca è l’ambientazione: ai piedi dell’Orologio Fanzago in una piazza illuminata da alberi di luce, ecco uno schiaccianoci e una ballerina, protagonisti delle luminarie e della comunicazione di «Natale nel borgo a Clusone». Una città vestita a festa con vetrine dei negozi allestite a tema, luminarie con i due personaggi che sbucano da una mezzaluna tra fili di luce, un carillon gigante in piazza Uccelli, un grande albero con slitta in piazza Manzù e poi musica tra le vie, decorazioni e le numerose iniziative frutto di un grande lavoro di squadra. Il tempo incerto non ha scoraggiato cittadini e turisti che hanno scelto di visitare i mercatini proposti dalla Turismo Pro Clusone.

Ventisei le casette di legno. Presenti all’inaugurazione Diego Percassi, presidente di Turismo Pro Clusone, il commerciante Battista Giudici, l’arciprete di Clusone monsignor Giuliano Borlini, i consiglieri regionali Jacopo Scandella e Michele Schiavi, il presidente degli Alpini Alberto Girola e poi volontari e associazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Enti locali
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Politica
massimo morstabilini
Diego Percassi
Battista Giudici
Giuliano Borlini
Jacopo Scandella
Michele Schiavi
turismo pro clusone
Visit Clusone
Alpini
Natale 2025