Colere senza sci va in «letargo» per una stagione

I caschi nuovi sono ancora negli scatoloni, dietro agli espositori carichi di giacche tecniche. Caschi da sci, ma quest’anno qui non si scierà: la vecchia seggiovia Carbonera-Polzone è smantellata da mesi e la nuova ovovia con cui sostituirla – primo passo del maxi progetto di rilancio del comprensorio targato Rs Impianti, la società che ha vinto il bando di project financing per l’ammodernamento e la gestione degli impianti di risalita – non si può installare. Ancora non ci sono tutti i permessi necessari, ancora non è stata bandita la gara europea per reclutare il direttore lavori. Inverno perso, non si scia.