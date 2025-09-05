Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 05 Settembre 2025
Colpito da barre metalliche a Cene: grave un operaio di 54 anni
L’INFORTUNIO. Grave incidente nella mattinata di venerdì 5 settembre in una azienda specializzata nell’esecuzione di carpenteria nella zona industriale di via Bellora. L’uomo, residente a Vertova, è stato colpito agli arti inferiori da barre metalliche cadute durante una movimentazione con carroponte.
Colpito da manufatti metallici in azienda: grave incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 5 settembre a Cene, all’interno di una carpenteria metallica che si trova nella zona industriale di via Bellora. Dalle prime informazioni sul posto, un uomo di 54 anni, socio dell’impresa, è stato investito da alcune barre cadute durante le operazioni di movimentazione con un carroponte. I pesanti manufatti lo avrebbero raggiunto agli arti inferiori, provocando gravi lesioni con sospetta frattura a entrambe le gambe.
L’allarme è scattato alle 9.28. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 112 con due ambulanze e auto medica, inizialmente in codice verde poi elevato a rosso vista la gravità del quadro clinico. L’uomo è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Alla carpenteria sono giunti anche i Carabinieri di Albino e i tecnici dell’Ats di Bergamo, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA