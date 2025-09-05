Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 05 Settembre 2025

Colpito da barre metalliche a Cene: grave un operaio di 54 anni

L’INFORTUNIO. Grave incidente nella mattinata di venerdì 5 settembre in una azienda specializzata nell’esecuzione di carpenteria nella zona industriale di via Bellora. L’uomo, residente a Vertova, è stato colpito agli arti inferiori da barre metalliche cadute durante una movimentazione con carroponte.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Colpito da manufatti metallici in azienda: grave incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 5 settembre a Cene, all’interno di una carpenteria metallica che si trova nella zona industriale di via Bellora. Dalle prime informazioni sul posto, un uomo di 54 anni, socio dell’impresa, è stato investito da alcune barre cadute durante le operazioni di movimentazione con un carroponte. I pesanti manufatti lo avrebbero raggiunto agli arti inferiori, provocando gravi lesioni con sospetta frattura a entrambe le gambe.

L’allarme è scattato alle 9.28. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 112 con due ambulanze e auto medica, inizialmente in codice verde poi elevato a rosso vista la gravità del quadro clinico. L’uomo è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Alla carpenteria sono giunti anche i Carabinieri di Albino e i tecnici dell’Ats di Bergamo, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cene
Albino
Bergamo
lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Disastri, Incidenti
Salute
Specializzazioni mediche
Carabinieri