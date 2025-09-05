Colpito da barre metalliche a Cene: grave un operaio di 54 anni

L’allarme è scattato alle 9.28. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 112 con due ambulanze e auto medica, inizialmente in codice verde poi elevato a rosso vista la gravità del quadro clinico. L’uomo è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Alla carpenteria sono giunti anche i Carabinieri di Albino e i tecnici dell’Ats di Bergamo, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità.