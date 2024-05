Comenduno piange il volontario Giovanni Noris: «Generoso e discreto»

Noris si è spento martedì mattina, 21 maggio, a 78 anni, all’ospedale di Piario, dove era ricoverato dopo che da qualche mese lottava contro un male che si è rivelato incurabile. Lascia la moglie Antonietta e i due figli Michele ed Eveline, oltre a diversi nipoti. «Era una persona molto impegnata in parrocchia – lo ricorda il parroco don Alfio Signorini –. Si distingueva per generosità, discrezione e precisione nel servizio: tutti i lunedì veniva in oratorio per lo smistamento dei rifiuti, ma era sempre pronto anche ad aiutare il gruppo missionario nelle raccolte di materiali».

Il legame con le missioni

Il suo legame con le missioni era molto forte. «Era stato sei volte in America Latina: in Messico, in Bolivia e in Perù», ricorda la figlia Eveline. Il Museo della Torre di Comenduno, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma per il prossimo fine settimana. «Era uno dei nostri volontari storici: collaborava con il Museo da più di 30 anni - ricorda Gianmaria Luiselli, presidente del Museo -. Si dava molto da fare soprattutto per i lavori pratici tutte le volte in cui c’era bisogno, oltre ad impegnarsi nei turni di competenza insieme agli altri soci». Con Anteas, invece, Noris si occupava del trasporto degli ammalati. Tanti in queste ore si stanno stringendo con affetto al dolore della famiglia, ricordando con gratitudine la generosità di Giovanni. La sua salma è composta presso la chiesina di Santa Maria a Comenduno. I funerali saranno celebrati nella parrocchia della frazione giovedì alle 10, a seguire il trasporto al tempio crematorio.