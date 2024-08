Con l’auto nella scarpata per 60 metri: salvi 5 ragazzi

Se la sono cavata con tanto spavento e ferite non gravi i cinque ragazzi coetanei, classe 2006, che nella notte tra domenica e lunedì, poco prima dell’una e mezza, si sono ribaltati con l’auto finendo in un bosco. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto effettuata dai carabinieri di Clusone, i giovani hanno fatto un volo di circa 60 metri in una scarpata prima di fermarsi addosso ad alcuni alberi.