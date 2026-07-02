Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Giovedì 02 Luglio 2026

Corsa delle uova a Gandino, venerdì si rinnova la tradizione

LA MANIFESTAZIONE. L’edizione 2026 della Corsa delle Uova è in programma venerdì 3 luglio alle 20.30. A rinnovare «la sfida infinita» saranno Mirko Nicoli e Giovanni Bosio cui spetterà il compito di percorrere il tratto fino a Fiorano al Serio e ritorno.

Lettura 1 min.
Matteo Mosconi
Matteo Mosconi
Corsa delle uova a Gandino, venerdì si rinnova la tradizione
La presentazione della Corsa delle uova, in programma domani sera

Gandino

Andrà in scena venerdì sera 3 luglio , nella stessa piazza di Gandino dove è stata presentata nei giorni scorsi, la Corsa delle uova. Protagonisti della sfida, che prenderà il via alle 20,30, Mirko Nicoli e Giovanni Bosio del Gav Vertova, gandinesi e parenti (la nonna di Mirko e il padre di Giovanni sono fratelli). Nicoli, classe 2002, è il più giovane partecipante del nuovo millennio. Come già l’anno scorso, proverà a raccogliere le cento uova disposte a un metro l’una dall’altra tra la piazza e la chiesa di Santa Croce. A Bosio il compito di batterlo sul tempo, correndo a Fiorano al Serio (dove un tempo c’era il passaggio a livello della ferrovia) e ritorno.

Dal 1981 la manifestazione è in mano all’Atalanta club Valgandino, «con il sostegno – ha ricordato il presidente Enzo Conti – dei Comuni di Gandino e Fiorano, di Pro loco, commercianti e associazioni, che ringrazio».

Corsa delle uova a Gandino, venerdì si rinnova la tradizione
Una festa e manifestazione tradizionale, arrivata alla sua 95esima edizione

«Il 2026 segna i 95 anni dall’originaria scommessa del 1931 tra Giovanni Bonazzi e Lorenzo Archetti, e fa partire il rush verso il centenario del 2031», ha detto Giambattista Gherardi, responsabile alla comunicazione di Promoserio. La corsa ha un nuovo logo disegnato da Emanuele Simone, che compare nel magnete celebrativo disponibile nella cartoleria Gyl insieme alla terza edizione del libro della Corsa, con materiale e foto inediti, curata da Gherardi e patrocinata dal Consiglio della Regione. Parte del ricavato sarà destinata alla mensa dei poveri allestita a Chimbote, in Perù. Sul nuovo sito Internet, invece, ci sono video, storia delle corse passate con fotografie e Albo d’oro. E domani sotto i portici della piazza ci sarà anche una mostra a tema.

Corsa delle uova a Gandino, venerdì si rinnova la tradizione
Uno scatto delle passate edizioni

«Quest’edizione – ha detto il sindaco Filippo Servalli alla presentazione della manifestazione – è finanziata con i fondi del progetto “Territori in luce”, che coinvolge 16 Comuni, con Gandino capofila, è coordinato da Promoserio e finanziato dal bando regionale Lombardia style». L’assessore regionale Paolo Franco ha esortato a «uscire dal provincialismo, conservando la tradizione. L’uovo da non rompere simboleggia il poco che c’era per cena, la storia della nostra gente».

La gara di venerdì sera, live su Gandino WebTv, aprirà la Notte Bianca organizzata da «I Negozi per Gandino», con il gruppo Alpini che servirà uova, frittate e vino. «Dal 2022 – ha aggiunto Monica Pirovano, vicesindaca di Fiorano al Serio – organizziamo la festa del giro di boa a Fiorano, per seguire la gara e fare il tifo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gandino
Alimenti
Beni Consumo
Economia, affari e finanza
Tradizioni
Arte, cultura, intrattenimento
Filippo Servalli
Emanuele Simone
Giovanni Bonazzi
Paolo Franco
Mirko Nicoli
Giambattista Gherardi
Valgandino
Alpini