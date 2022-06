Cultura e storia locale sono il suo pane: il «Baradello d’Oro» a Mino Scandella

Mino Scandella è il «Baradello d’Oro» 2022. La prestigiosa benemerenza civica assegnata dall’Amministrazione comunale è stata consegnata domenica 19 giugno, nella suggestiva cornice di piazza Sant’Anna, in occasione della Festa del Ringraziamento. Giacomo Scandella, maestro in pensione di 76 anni, «Baradello» lo è di nome e di fatto : negli anni si è sempre prodigato per la scoperta, promozione, divulgazione e tutela della storia e del patrimonio artistico della cittadina, senza far mancare il suo impegno anche in ambito amministrativo ed educativo. Anima della «Festa del Millennio» e fautore attivo dell’apertura del museo Mat, Museo arte tempo .