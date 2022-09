Dal Messico a Clusone sulle tracce delle sue origini, trova alcuni lontani parenti

Da Puebla in Messico a Clusone per ritrovare le proprie origini: Salvador Domínguez del Olmo lunedì 19 settembre ha raggiunto l’Italia e l’alta Valle Seriana dove ha incontrato alcuni discendenti di nonno Emilio Olmo, partito agli inizi del Novecento da Clusone per raggiungere prima l’Argentina e poi il Messico . «Nonno Emilio era un mistero per noi» spiega in inglese Maritere, la figlia ventottenne di Salvador che, mentre viaggiava per l’Europa, ha deciso di raggiungere il padre in Italia per intraprendere, insieme, questo viaggio alla ricerca delle proprie radici.