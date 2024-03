Disperso in Presolana, trovato il corpo di Claudio Ongaro: martedì pomeriggio l’ultimo saluto alle Fiorine

È stato trovato domenica mattina, 24 marzo, il corpo senza vita di Claudio Ongaro, quarantenne delle Fiorine di Clusone scomparso lo scorso 5 ottobre in Presolana. L’uomo aveva raggiunto in quella mattinata d’autunno la zona del Passo con la sua auto per intraprendere un’escursione verso la Presolana e di lui si erano perse le tracce. Le prolungate ricerche con un imponente dispiegamento di soccorritori, mezzi e tecnologie - erano stati impiegati anche i droni - purtroppo non avevano avuto esito.

Secondo le prime informazioni, sabato 23 marzo in Presolana è stato notato un casco molto simile al suo e domenica mattina è stato trovato il corpo. Sul posto Soccorso alpino, elicottero della Guardia di finanza, carabinieri e polizia locale. «Le squadre della VI Delegazione Orobica di Clusone, questa mattina, in seguito alla segnalazione pervenuta ieri del ritrovamento di un casco nella zona dei pendii sotto lo spigolo Sud della Presolana, trasportato a valle da una slavina (risultato riconducibile a una persona scomparsa in zona a ottobre), sono usciti per una verifica - hanno spiegato dal Cnsas -. I tecnici - sei i soccorritori impegnati - hanno valutato il flusso dei distacchi e hanno quindi effettuato la bonifica dell’area sopra il luogo del ritrovamento; risalendo il canale, hanno trovato il corpo della persona. Dopo aver informato le autorità competenti, effettuate le procedure e ottenute le autorizzazioni previste in questi casi, è avvenuto il recupero. Il corpo è stato quindi recuperato grazie anche al supporto dell’elicottero della Guardia di finanza e del Sagf. Le squadre sono rientrate nel pomeriggio».