Escursionista disperso in Presolana, proseguono le ricerche - Foto

Ancora ricerche in Presolana, sabato 7 ottobre, per trovare Claudio Ongaro, l’escursionista clusonese di 40 anni che da giovedì risulta disperso. L’uomo giovedì mattina aveva raggiunto il Passo della Presolana con la sua auto per un’escursione sulla Regina delle Orobie e purtroppo non ha più fatto ritorno a casa come aveva annunciato ai familiari e ai colleghi delle «Fonti Presolana». In un locale dell’hotel Neve ha sede il coordinamento delle squadre di ricerca, sul piazzale sterrato antistante (luogo di partenza di numerosi sentieri che conducono in Presolana) sono stazionati uomini e mezzi dei soccorritori. Durante la giornata sono stati impegnati elicotteri, droni e unità cinofile, perlustrando sia le zone più alte (al di sopra del rifugio Carlo Medici ai Cassinelli), sia le quote più basse.