Dissesto, la Valle Seriana prepara la lista: 40 frane

Dove e come sono le principali frane della Valle Seriana. Ma anche e soprattutto, trattandosi di Comuni medio-piccoli, quanto ci vorrà per intervenire contro la messa in sicurezza. Dettagli importanti per un territorio di 38 paesi sul quale sono stati registrati e mappati ben quaranta fenomeni di dissesto idrogeologico tra caduta massi, colate detritiche, frane e sgretolamento dei pendii. L’obiettivo è inquadrare la situazione, stendere una «lista delle priorità» per poi inviare una richiesta formale a Regione Lombardia chiedendo finanziamenti per intervenire almeno sulle situazioni più critiche.

Sui problemi legati al dissesto il piano dei 38 Comuni della Comunità montana Valle Seriana è di fare quadrato. Come già avevano fatto con il tema dei reticoli idrici minori: «Tre anni fa avevamo creato una lista di interventi più o meno prioritari – spiega Matteo Morbi, vicepresidente dell’ente sovracomunale con delega all’Assetto idrogeologico e assessore ai Lavori pubblici di Nembro –. Il finanziamento (poco meno di un milione di euro a copertura del 90% delle somme necessarie, ndr) è arrivato lo scorso anno e ora l’obiettivo è ultimare la progettazione e far partire il pacchetto di lavori, che i Comuni finanzieranno ognuno per il relativo 10%, con un unico appalto». In questo caso si tratta di regimazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie, interventi sugli argini e posa di reti. Altro paio di maniche, invece, il pacchetto sulle frane, che verrà definito entro la primavera: «Abbiamo pensato di fare la stessa cosa per i movimenti franosi».

Lo studio in Valle Seriana

Da quasi un anno lo Studio Gea di Ranica, che vanta oltre mezzo secolo di esperienza sul territorio, è al lavoro in Valle Seriana per verificare, di concerto con gli uffici tecnici dei 38 Comuni, i vari problemi di dissesto, per mapparli, organizzarli secondo la tipologia di intervento necessario per la loro messa in sicurezza e ordinarli in base a una scala di priorità: dai più ai meno critici. «Abbiamo individuato quaranta frane – spiega Sergio Ghilardi, geologo dello Studio Gea –, ma non su tutti i Comuni». Stava infatti a ogni municipio segnalare le criticità geologiche ritenute prioritarie «sulla base della loro interferenza con le infrastrutture e/o con il tessuto urbano –, precisa l’esperto – Quasi tutti i Comuni hanno segnalato gli eventi ritenuti più significativi e noi ci siamo adoperati per eseguire i sopralluoghi necessari per una valutazione critica della situazione geologica e dei fattori di rischio e pericolosità, in modo da scegliere quelli ritenuti più significativi».

Tra frane e scivolamenti

Sempre in accordo con le amministrazioni comunali, sono state individuate le aree di intervento. Alcuni territori presentano più problematiche, come Gandino e Vertova, ad esempio, dove sono stati rilevati sia fenomeni di caduta massi che di movimenti franosi «dovuti a scivolamenti roto-traslazionali di terreno» sui pendii, in cui è necessario realizzare opere di drenaggio, consolidamento e sostegno. Ad Alzano Lombardo, Fiorano al Serio, Piario e Pradalunga, invece, sono state mappate frane che coinvolgono sedi stradali e che andrebbero messe in sicurezza attraverso la realizzazione di paratie tipo «Berlinese», micropali e tiranti. Mentre Ardesio, Gromo e Rovetta devono fare i conti con colate detritiche per cui è necessario mettere in campo opere di regimazione idraulica. Tutti gli altri movimenti franosi in Valle Seriana (esclusi i Comuni di Casnigo, Fino del Monte, Ranica, Villa di Serio e Villa d’Ogna, che non hanno presentato richieste specifiche) sono riferibili a cadute massi o scivolamento di terreni. Come nel caso di Gazzaniga: «Il campetto comunale in località Masserini è interessato da una frana – spiega Ghilardi –; a valle c’è un reticolo idrico minore che potrebbe ostruirsi, con gravi conseguenze».

«La più grave a Gorno»