Dal premio alla memoria per ricordare l’indimenticato assessore regionale alla Cultura Marzio Tremaglia , a 25 anni dalla sua prematura scomparsa, alla Rosa Camuna a don Chino Pezzoli , classe 1935, originario di Leffe, sacerdote che ha donato se stesso in nome dei più fragili; dalla Rosa Camuna all’Associazione nazionale Mutilati e Invalidi civili di Bergamo (Anmic) presieduta da Giovanni Manzoni fino alla menzione speciale all’associazione del Coro Idica di Clusone , realtà che da quasi settant’anni custodisce e diffonde, con passione e straordinaria qualità artistica, le tradizioni musicali, culturali e identitarie del proprio territorio.

Applausi per don Chino Pezzoli

Applausi a scena aperta per don Chino: «Riconoscere quelli che fanno il bene, fa bene a chi li riconosce», ha esordito una volta raggiunto il palco. «I l bene fa bene a tutti e se avessimo una vita molto più caritatevole, molto più attenta ai poveri, forse saremmo più giovani. Da 45 anni vivo assieme a questi abbandonati, a quelli che sono considerati gli scarti della società. Regione Lombardia è molta attenta, ma anche domani il centro d’ascolto della mia comunità di accoglienza, Promozione Umana, riceverà un sacco di tossicodipendenti, alcolizzati e senza dimora. Aiutateci a dare un tetto, un letto e una speranza di vita a queste persone. Se si dice sì alla vita si dice no alla droga, all’alcol e alla violenza».

Il premio a Giovanni Manzoni

Il riconoscimento a Tremaglia

Per il riconoscimento a Marzio Tremaglia erano presenti la moglie Loredana Piazzoli e i figli Andrea, deputato FdI, e Arrigo, consigliere comunale a Bergamo e coordinatore cittadino di FdI: «Sono orgoglioso di questo riconoscimento che dimostra e sottolinea ulteriormente il legame tra papà e Regione Lombardia – ha detto Andrea Tremaglia –. Lui ovviamente era felice e orgoglioso di essere assessore regionale alla Cultura, e quindi questo è un segnale in più di una vicinanza che 25 anni dopo continua». Nella motivazione si legge tra l’altro che Tremaglia, «uomo di profonda cultura, ha promosso grandi progetti di valorizzazione di arte, architettura e design, ha sostenuto il sistema museale lombardo, le biblioteche e gli archivi storici, realizzando un sistema organizzato e moderno che ha contribuito significativamente a divulgare la conoscenza dell’inestimabile patrimonio culturale lombardo».

Avis Lombardia

Rosa Camuna anche per Avis Lombardia. A ritirare il premio il bergamasco Oscar Bianchi, che per otto anni ha ricoperto la carica di presidente dell’Avis regionale. «Mai come quest’anno il premio Rosa Camuna valorizza la Bergamasca, le persone e le associazioni che rappresentano un vanto e un orgoglio per la nostra terra».