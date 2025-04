Doppio incidente sulla Statale della Valle Seriana: muore un 60enne di Pontenossa

Doppio incidente sulla Statale della Valle Seriana nel pomeriggio di venerdì 4 aprile nell’arco di un’ora e mezza: un uomo di Pontenossa, Antonio Abbadini, è morto in uno scontro frontale mentre viaggiava sulla 671 in direzione Bergamo. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 17,30 tra Comenduno di Albino e Gazzaniga : Abbadini, a bordo di una Golf, si è scontrato con un’auto, una Skoda, che proveniva dalla direzione opposta, su cui viaggiavano un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 26, soccorsi in codice giallo. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un motociclista, senza conseguenze gravi.

Poco prima, alle 16 , si è verificato un altro incidente nella galleria del Dosso sempre in territorio di Albino . In questo caso si è trattato di uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte: un uomo di 84 anni e una donna di 77, a bordo dell’auto, e l’autista 51enne del camion.

Lunghe code in Valle Seriana

L’incidente alle 16 alla galleria del Dosso

A innescare i primi rallentamenti l’incidente nella galleria del Dosso, ad Albino, intorno alle 16: stando alle prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo prima contro la cabina e poi contro la parte cassonata di un mezzo pesante che stava procedendo in direzione di Clusone. All’arrivo dei vigili del fuoco di Gazzaniga e di Bergamo i due feriti, un uomo di 84 anni e una donna di 77, erano già stati estratti dall’auto per i primi soccorsi: le loro condizioni non sono gravi. Conseguenze anche per l’autista del mezzo pesante, in ospedale in codice giallo. La galleria è stata quindi chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni da parte dei volontari del soccorso e dei vigili del fuoco, poi riaperta prima delle 19.