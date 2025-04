Doppio schianto in Valle Seriana, morto operaio di Ponte Nossa: quella strada tutti i giorni tra casa e lavoro

Prima un’utilitaria che, sbandando, è finita contro la cabina e poi si è incastrata sotto il cassone di un furgone all’interno della galleria Del Dosso ad Albino. Poi un frontale tra due auto, rimaste di traverso sulla carreggiata della statale, contro le quali si è schiantata anche una moto che non è riuscita a evitare l’impatto con i due mezzi ai piedi del ponte dell’Olsa. Giornata tragica, quella di venerdì 4 aprile, sulla statale 671 della Valle Seriana, dove ha perso la vita Ambrogio Abbadini, 60enne di Ponte Nossa, e altre sei persone sono rimaste ferite.

L’incidente nella galleria del Dosso L’incidente nella galleria del Dosso

Avvenuti a distanza di un’ora e mezza e a soli quattro chilometri di strada l’uno dall’altro, i due incidenti hanno paralizzato la circolazione di tutta la media e bassa Valle Seriana a partire dalle 16,10, orario in cui si è verificato il primo schianto lungo la ss671, rimasta chiusa in entrambe le direzioni fin da quel momento. Ma è il frontale tra una Skoda e una Volkswagen, avvenuto pochi istanti dopo le 17,30, che ha mietuto la ventesima vittima della strada in Bergamasca a partire dall’inizio dell’anno.

Il frontale sotto il ponte dell’Olsa

Sulla dinamica degli incidenti sta lavorando la Polizia locale di Albino, che si è occupata dei rilievi in entrambi i casi. Già nella galleria Del Dosso, i Vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga sono tempestivamente intervenuti poco più a nord, sotto il ponte dell’Olsa, per il violento schianto tra la Golf del 60enne e il suv su cui viaggiavano un 25enne e una 26enne, di Stezzano e Pedrengo. I due giovani stavano procedendo in direzione di Clusone, mentre la Golf scendeva dalla Valle, verso Bergamo, quando il conducente – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo del veicolo. I ventenni se lo sarebbero trovato di fronte all’improvviso: inevitabile l’impatto, che ha fatto esplodere gli air bag dei due mezzi, facendoli intraversare sulla carreggiata, rimasta di fatto bloccata. In quel momento arrivava anche una moto da turismo, finita contro una delle portiere della Skoda, incastrata tra la Volkswagen e il guard rail.

In viaggio tra casa e lavoro

Ad avere la peggio è stato il 60enne, rimasto imprigionato tra le lamiere della sua auto. All’arrivo dei soccorritori era privo di conoscenza, da qui la richiesta di intervento urgente per l’elisoccorso che, decollato dal «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, era già atterrato pochi chilometri più a valle per l’incidente in galleria, e proprio in quel momento stava per ripartire. Nonostante l’equipe medica fosse nelle vicinanze e i diversi tentativi di rianimarlo, per Ambrogio Abbadini non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato lungo la statale 671, che percorreva quasi quotidianamente per gli spostamenti tra casa e lavoro.

L’incidente al ponte dell’Olsa Originario di Gorno, classe 1965, Ambrogio Abbadini era cresciuto nel paese della Val del Riso, dove risiedono ancora alcuni familiari che in queste ore stanno piangendo la sua scomparsa. Padre di due figli adolescenti, risiedeva a Ponte Nossa e da diversi anni lavorava come operaio alla Itema Spa di Colzate. Nello stringersi alla famiglia, chi lo conosceva lo ha ricordato come una persona socievole, gioviale, amante della compagnia. La salma, dopo gli accertamenti di rito, è stata restituita alla famiglia che deciderà per i funerali.

In ospedale i due giovani

Portati in ospedale tra Bergamo e Seriate, invece, i due giovani a bordo della Skoda e il motociclista di 58 anni. Nessuno, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita. E lo stesso varrebbe per la donna di 77 anni e l’uomo di 84 che, a bordo della loro Dahiatsu Cuore, sono finiti contro un furgone all’interno del tunnel Del Dosso, circa un’ora e mezza prima. In ospedale per accertamenti anche il conducente del mezzo pesante, di 51 anni, anche lui ferito lievemente.

Sul fronte delle indagini, gli agenti della Polizia locale di Albino hanno concluso i rilievi ieri in serata, sequestrando le due autovetture coinvolte nello schianto mortale. Ora attendono l’esito degli esami richiesti, come da prassi in questi casi, per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue dei conducenti.

Il traffico in Valle Seriana