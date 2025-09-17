Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 17 Settembre 2025
Droga nel contenitore dei rifiuti: due arresti a Gandino
I CARABINIERI. Fermati a un controllo di routine: trovati con 1200 euro e tracce di cocaina. Nella successiva perquisizione a casa però sono stati trovate confezioni di hashish e cocaina pronte per lo spaccio.
Nel primo pomeriggio di domenica 15 settembre i Carabinieri di Clusone hanno arrestato due cittadini di nazionalità marocchina, regolari sul territorio e residenti in provincia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata durante un controllo di routine a Gandino: i militari hanno fermato un’auto con a bordo i due uomini, classi ’83 e ’87, che hanno mostrato evidente nervosismo. Alla richiesta di mostrare il contenuto delle tasche, uno di loro ha consegnato circa 1.200 euro in contanti e un involucro vuoto che, a suo dire, aveva contenuto cocaina per uso personale.
Droga nel contenitore dei rifiuti
Il rinvenimento ha portato i Carabinieri, con il supporto di altri equipaggi, a perquisire il veicolo e l’abitazione dei due indagati. In casa sono stati trovati altri 1.600 euro, mentre nel giardino, nascosti in un contenitore dei rifiuti, sono emersi diversi involucri di stupefacente: circa sei grammi di cocaina, un panetto di hashish da oltre cento grammi, un ulteriore involucro da dieci grammi, oltre a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi.
Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’immediato processo con rito direttissimo: per uno degli arrestati è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano presso la Stazione Carabinieri di Gandino.
