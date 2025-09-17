Droga nel contenitore dei rifiuti: due arresti a Gandino

L’operazione è scattata durante un controllo di routine a Gandino: i militari hanno fermato un’auto con a bordo i due uomini, classi ’83 e ’87, che hanno mostrato evidente nervosismo. Alla richiesta di mostrare il contenuto delle tasche, uno di loro ha consegnato circa 1.200 euro in contanti e un involucro vuoto che, a suo dire, aveva contenuto cocaina per uso personale.