Droga sintetica e soldi in casa: coppia nei guai a Villa d’Ogna

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Clusone hanno denunciato a piede libero un 61enne residente in Bergamasca e la sua compagna 27e nn e , domiciliata nella stessa provincia ma originaria del Trentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è partita grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini di Villa d’Ogna. Dopo vari appostamenti in abiti civili, i militari hanno individuato l’abitazione sospetta. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di Mdpv, una potente droga sintetica con effetti simili alla cocaina, 4.000 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento. Entrambi i soggetti, disoccupati e con precedenti, sono stati denunciati. La sostanza stupefacente, il denaro e gli strumenti rinvenuti sono stati sequestrati. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Bergamo.