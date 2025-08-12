Due alpinisti bloccati a 2.200 metri sulla Presolana: salvati dal soccorso alpino

È stato attivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e una squadra territoriale della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Clusone, che si è portata in località Donico, al Passo della Presolana. L’intervento si è risolto grazie all’intervento dell’elicottero, con cui i due uomini sono stati agganciati con il verricello e portati in salvo. L’operazione terminata intorno alle 23.