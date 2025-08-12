Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 12 Agosto 2025

Due alpinisti bloccati a 2.200 metri sulla Presolana: salvati dal soccorso alpino

L’OPERAZIONE. L’intervento è stato eseguito nella serata di lunedì 11 agosto che si è concluso verso le 23. I due uomini, bloccati in parete, sono stati messi in salvo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lelicottero del 118 in un’immagine di repertorio
Lelicottero del 118 in un’immagine di repertorio

Castione della Presolana

Lunedì 11 agosto, poco prima delle 21.30, la Soreu delle Alpi ha allertato il Soccorso alpino per due uomini di 30 e 56 anni, illesi, incrodati nel Canale Bendotti della Presolana, a 2250 metri di quota.

È stato attivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e una squadra territoriale della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Clusone, che si è portata in località Donico, al Passo della Presolana. L’intervento si è risolto grazie all’intervento dell’elicottero, con cui i due uomini sono stati agganciati con il verricello e portati in salvo. L’operazione terminata intorno alle 23.

