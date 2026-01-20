Cronaca / Valle Seriana
Martedì 20 Gennaio 2026
È morto a 67 anni Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil Bergamo
IL LUTTO. Cordoglio nel mondo sindacale per la scomparsa di Gianni Peracchi, fino al 2023 alla guida della sindacato orobico.
Gazzaniga
È morto martedì 20 gennaio all’ospedale Bolognini di Seriate, dove era stato ricoverato dopo un attacco cardiaco, Gianni Peracchi, 67 anni, già segretario provinciale della Cgil dal 2016 al 2023.
Precedentemente era stato segretario dal 1991 al 2000, del sindacato Funzione pubblica-Cgil, e poi dello Spi, il sindacato dei pensionati. Una vita dedicata al sindacato, Peracchi aveva preso il posto di Luigi Bresciani e nel 2023, aveva lasciato la guida della Camera del Lavoro orobica a favore di Marco Toscano.
Gianni Peracchi era nato a Gazzaniga il 12 gennaio 1959, aveva dunque appena compiuto 67 anni.
L’intervista di Bergamo Tv a Gianni Peracchi nel giorno della sua elezione a segretario dellla Cgil Bergamo il 28 ottobre del 2016.
Gianni Peracchi nuovo segretario della Cgil. Video di www.bergamotv.itwww.bergamotv.it
