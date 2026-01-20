È morto a 67 anni Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil Bergamo

È morto martedì 20 gennaio all’ospedale Bolognini di Seriate, dove era stato ricoverato dopo un attacco cardiaco, Gianni Peracchi, 67 anni, già segretario provinciale della Cgil dal 2016 al 2023.

Precedentemente era stato segretario dal 1991 al 2000, del sindacato Funzione pubblica-Cgil, e poi dello Spi, il sindacato dei pensionati. Una vita dedicata al sindacato, Peracchi aveva preso il posto di Luigi Bresciani e nel 2023, aveva lasciato la guida della Camera del Lavoro orobica a favore di Marco Toscano.