Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 19 Ottobre 2025

È morto l’81enne caduto sabato a Casnigo mentre potava una pianta

L’INCIDENTE. Armando Rossi, stava lavorando in un terreno di sua proprietà sabato 18 ottobre quando è caduto battendo la testa. È morto dopo poche ore in ospedale. I funerali si terranno martedì 21 ottobre alle 15.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
É morto nella serata di sabato 18 ottobre agli Spedali Civili di Brescia Armando Rossi di Casnigo che era caduto nel suo giardino battendo violentemente il capo.
É morto nella serata di sabato 18 ottobre agli Spedali Civili di Brescia Armando Rossi di Casnigo che era caduto nel suo giardino battendo violentemente il capo.

Casnigo

Non ce l’ha fatta Armando Rossi, l’81enne di Casnigo ricoverato a Brescia da sabato 18 ottobre in gravissime condizioni. L’uomo era scivolato e aveva battuto violentemente il capo.

La dinamica dell’incidente mortale

L’allarme al Nue 112 era scattato poco prima delle 13 di sabato 18 ottobre al civico 86 di via Vittorio Emanuele II a Casnigo. L’anziano stava potando una pianta nel suo giardino, un terreno particolarmente in pendenza, mentre la moglie era in casa. Non vedendolo tornare per pranzo, la donna si è allarmata e ha chiesto a un vicino di casa di provare a cercarlo in giardino. È stato proprio il vicino a vedere il corpo in fondo alla discesa: l’uomo era scivolato per circa 7 metri, fermandosi poi contro un arbusto.

I soccorsi: il ferito in condizioni disperate

Armando Rossi morto a Casnigo dopo una caduta sabato 18 ottobre
Armando Rossi morto a Casnigo dopo una caduta sabato 18 ottobre

Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravi: era incosciente. I primi ad arrivare a soccorrerlo un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’automedica, e un’elicottero alzatosi in volo da Bergamo, oltre ai Vigili del fuoco di Clusone. Dopo le prime cure del caso, l’anziano è stato stabilizzato e trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove era stato ricoverato in prognosi riservata con un frattura cranica e un’emorragia cerebrale. Per ricostruire quanto accaduto erano stati allertati anche i militari della Compagnia carabinieri di Clusone.

I funerali si terranno martedì 21 ottobre nella Parrocchiale di Casnigo alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Bergamo
Brescia
Clusone
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salvataggio
Salute
Malattia
Sociale
Morte
Croce Blu di Gromo
vigili del fuoco
Carabinieri