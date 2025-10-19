È morto l’81enne caduto sabato a Casnigo mentre potava una pianta

Non ce l’ha fatta Armando Rossi, l’81enne di Casnigo ricoverato a Brescia da sabato 18 ottobre in gravissime condizioni. L’uomo era scivolato e aveva battuto violentemente il capo.

La dinamica dell’incidente mortale

L’allarme al Nue 112 era scattato poco prima delle 13 di sabato 18 ottobre al civico 86 di via Vittorio Emanuele II a Casnigo. L’anziano stava potando una pianta nel suo giardino, un terreno particolarmente in pendenza, mentre la moglie era in casa. Non vedendolo tornare per pranzo, la donna si è allarmata e ha chiesto a un vicino di casa di provare a cercarlo in giardino. È stato proprio il vicino a vedere il corpo in fondo alla discesa: l’uomo era scivolato per circa 7 metri, fermandosi poi contro un arbusto.

I soccorsi: il ferito in condizioni disperate

Armando Rossi morto a Casnigo dopo una caduta sabato 18 ottobre Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravi: era incosciente. I primi ad arrivare a soccorrerlo un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’automedica, e un’elicottero alzatosi in volo da Bergamo, oltre ai Vigili del fuoco di Clusone. Dopo le prime cure del caso, l’anziano è stato stabilizzato e trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove era stato ricoverato in prognosi riservata con un frattura cranica e un’emorragia cerebrale. Per ricostruire quanto accaduto erano stati allertati anche i militari della Compagnia carabinieri di Clusone.