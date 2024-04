Elisa, cento anni e i suoi ex alunni per festeggiarla

Un vero e proprio tuffo nel passato per l’ex maestra Elisa Piantanida, che ha brindato ai suoi cento anni in compagnia di due ex alunni. Originaria di Ponte Nossa e storica insegnante della scuola primaria del paese, venerdì 12 aprile ha raggiunto il traguardo del secolo di vita, e a festeggiarla insieme alla famiglia, al parroco don Alessandro Angioletti, al sindaco Stefano Mazzoleni sono arrivati anche Marco Perani e Marco Valori, entrambi classe 1966 e suoi alunni negli Anni Settanta.

La foto regalata alla maestra Elisa

«Siamo sempre stati molto legati a lei – racconta Marco Perani –, per la festa avremmo voluto esserci tutti, all’epoca eravamo due classi molto numerose, ma per non creare troppo scompiglio siamo venuti in due portando un regalo da parte di tutti. Le abbiamo regalato una foto dell’epoca. Marco Valori, mio ex compagno di scuola, ora vive in Toscana ed è salito apposta per l’occasione. Ovviamente lei ci ha riconosciuti: nonostante qualche problema a livello fisico, è ancora molto lucida, vive nella sua casa vicino alla chiesa, ed è accudita dai figli. Abbiamo stappato una bottiglia di prosecco insieme. Insegnava tutte le discipline – ricorda –, a eccezione di Musica e Religione, erano ancora i tempi del maestro unico, e anche il marito, Daniele Pecis, originario di Bergamo e mancato da un po’ di anni, era insegnante. Sapeva essere severa e rigorosa, ma al punto giusto. Ha avuto cinque figli e teneva molto alla loro istruzione: sono infatti tutti laureati. Una volta raggiunta la pensione si è dedicata alla famiglia, e ora è anche bisnonna».