Everesting sulla Presolana: traguardo superato a «quota novemila»

Imprese sportive e solidarietà: una formula vincente. Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la Everesting di solidarietà della Presolana, tenutasi nel fine settimana dal 29 e 30 luglio al cospetto della regina delle Orobie. La manifestazione era stata organizzata per ricordare il 150esimo di fondazione del Cai di Bergamo e promuovere una raccolta fondi per la futura costruzione della «Casa della montagna» di Peñas, un centro boliviano di formazione per future guide in ambiente montano.

Superare gli ottomila metri

«Il nostro obiettivo - dice Alex Bombardieri, promotore dell’iniziativa assieme alla sottosezione del Cai di Gazzaniga– era quello di compiere dieci salite sul percorso che si snoda tra il rifugio Carlo Medici ai Cassinelli e la vetta della Presolana. L’evento ha preso il via alle 3 di sabato mattina e nel primo pomeriggio di domenica abbiamo portato a compimento l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ossia superare gli 8.848 metri (l’altezza del monte Everest) di dislivello positivo».Un’impresa sportiva collettiva che però ha messo in luce anche altri valori storici per il sodalizio alpino.

«È stata una due giorni di solidarietà, amicizia e condivisione della passione della montagna che ha visto la partecipazione di almeno una sessantina di amici con l’a

Due giorni di scalate: alcuni dei partecipanti in vetta alla Presolana

(Foto di Mirco Bonacorsi) iuto dei quali abbiamo coperto un dislivello totale di 9.021 metri; anche le condizioni meteo ci hanno aiutato poiché nessuna frazione si è disputata sotto la pioggia».

Riflettori sui giovanissimi

«La cosa che a mio avviso da ancora più lustro all’evento – conclude Bombardieri- è il fatto che anche nove ragazzi, tra gli otto e gli undici anni, abbiano raggiunto la cima in condizioni di piena sicurezza accompagnati da adulti istruttori di alpinismo».Domenica alle 11 don Mario Gregis ha celebrato la Messa alla cappella Savina in ricordo di Giambattista Merelli, Edoardo Panizza (i rispettivi figli hanno fatto una frazione per onorarne il ricordo) nonché tutti i caduti in Presolana.

I messaggi e la Bolivia