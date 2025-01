Finisce in una scarpata, volo di 40 metri con l’auto: 64enne ferito

L’auto è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata, precipitando per circa 40 metri e fermandosi contro il tronco di un albero. L’automobilista, un 64enne, è rimasto incastrato all’interno del veicolo, ma era vigile e cosciente.

Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti. I militari hanno proceduto al sequestro del mezzo ai sensi ex art. 193 co. 2 CdS.