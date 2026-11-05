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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 05 Novembre 2026

Finto carabiniere truffa una donna di 88 anni ad Albino, ma finisce in carcere

IL RAGGIRO. Era sola in casa, il 43enne le ha rubato monili e 120 euro Catturato perché altri anziani avevano segnalato la sua auto.

Lettura 1 min.
Stefano Serpellini
Stefano Serpellini
Finto carabiniere truffa una donna di 88 anni ad Albino, ma finisce in carcere
Un’anziana di Albino è stata truffata martedì: in manette il finto carabiniere autore del raggiro

Albino

Niente telefonate, stavolta. Il finto carabiniere ha bussato direttamente alla porta di una donna di 88 anni, millantando fantomatiche verifiche patrimoniali. Con questa scusa è riuscito a confondere l’anziana, in quel momento sola in casa, e a fuggire con monili e 120 euro. Per sua sfortuna però altri anziani avevano segnalato episodi simili ai veri carabinieri che, tramite le telecamere di lettura delle targhe, sono riusciti a intercettare l’auto del malvivente e a bloccarlo. Il 43enne, catanese di Acicatena, è finito in carcere per truffa aggravata su disposizione del pm Giancarlo Mancusi. Nelle prossime ore, assistito dall’avvocato Ulisse Plebani, sarà sottoposto a interrogatorio di convalida dell’arresto.

Come è stata organizzata la truffa

L'episodio è accaduto alle 11.30 di martedì ad Albino. L’uomo, in abiti civili, si è presentato all’abitazione della pensionata, inaugurando così una nuova tecnica nell’ampio spettro delle truffe agli anziani. Agli albori del fenomeno erano finte compagnie del gas che telefonavano a casa delle vittime per annunciare l’arrivo di addetti al controllo dei contatori. Un escamotage per introdursi nell’abitazione e far sparire gioielli e denaro. Recentemente i telefonisti, che hanno basi per lo più in Campania, si fingono carabinieri e raccontano di rapine in cui risulta coinvolta l'auto della vittima, probabilmente dopo la clonazione della targa. «Per scrupolo dobbiamo controllare se i gioielli che avete in casa coincidono con quelli rapinati, arriverà un nostro collega a verificare», spiegano prima di spedire a domicilio il complice.

Martedì invece il 43enne è comparso senza preavviso. L’88enne, presa alla sprovvista, ha aperto e l’ha fatto entrare. Lo stesso deve aver fatto in precedenza con altre vittime. Alcune delle quali, insospettite, hanno telefonato al 112 segnalando l’episodio e descrivendo l’auto su cui si era allontanato il truffatore.

I carabinieri, tramite le telecamere di posizionate sulle strade, hanno individuato la vettura, una Citroen C3 noleggiata, e ne hanno diramato la descrizione ai colleghi. I militari della stazione di Gandino l’hanno bloccata pochi minuti dopo l’uomo, già arrestato per furto a settembre e a dicembre 2025, era da solo e nell’abitacolo, oltre al bottino razziato all’anziana di Albino, c’era altra refurtiva. Inoltre sul suo cellulare continuavano ad arrivare messaggi del tipo «Allora, vai?», probabilmente opera di un basista impegnato a chiedere conferme su altri colpi da mettere a segno e che l’autore s’è premurato di cancellare subito non avendo ricevuto risposta rapida. Un accorgimento usato da queste bande: se il galoppino non replica in fretta, può essere che qualcosa sia andata storta. Come in effetti è capitato al 43enne finito in manette martedì.

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