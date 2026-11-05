Finto carabiniere truffa una donna di 88 anni ad Albino, ma finisce in carcere

Niente telefonate, stavolta. Il finto carabiniere ha bussato direttamente alla porta di una donna di 88 anni, millantando fantomatiche verifiche patrimoniali. Con questa scusa è riuscito a confondere l’anziana, in quel momento sola in casa, e a fuggire con monili e 120 euro. Per sua sfortuna però altri anziani avevano segnalato episodi simili ai veri carabinieri che, tramite le telecamere di lettura delle targhe, sono riusciti a intercettare l’auto del malvivente e a bloccarlo. Il 43enne, catanese di Acicatena, è finito in carcere per truffa aggravata su disposizione del pm Giancarlo Mancusi. Nelle prossime ore, assistito dall’avvocato Ulisse Plebani, sarà sottoposto a interrogatorio di convalida dell’arresto.

Come è stata organizzata la truffa

L'episodio è accaduto alle 11.30 di martedì ad Albino. L’uomo, in abiti civili, si è presentato all’abitazione della pensionata, inaugurando così una nuova tecnica nell’ampio spettro delle truffe agli anziani. Agli albori del fenomeno erano finte compagnie del gas che telefonavano a casa delle vittime per annunciare l’arrivo di addetti al controllo dei contatori. Un escamotage per introdursi nell’abitazione e far sparire gioielli e denaro. Recentemente i telefonisti, che hanno basi per lo più in Campania, si fingono carabinieri e raccontano di rapine in cui risulta coinvolta l'auto della vittima, probabilmente dopo la clonazione della targa. «Per scrupolo dobbiamo controllare se i gioielli che avete in casa coincidono con quelli rapinati, arriverà un nostro collega a verificare», spiegano prima di spedire a domicilio il complice.

Martedì invece il 43enne è comparso senza preavviso. L’88enne, presa alla sprovvista, ha aperto e l’ha fatto entrare. Lo stesso deve aver fatto in precedenza con altre vittime. Alcune delle quali, insospettite, hanno telefonato al 112 segnalando l’episodio e descrivendo l’auto su cui si era allontanato il truffatore.