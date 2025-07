Fiorano al Serio: «Scritte no vax, 13mila euro per rimuoverle. Un grande danno»

A Fiorano al Serio è in corso la tinteggiatura della parte esterna dei muri di cinta del cimitero e di una parete della confinante sede della Protezione civile. L’intervento, molto oneroso, si è reso necessario per coprire le frasi no vax in vernice rossa comparse lo scorso aprile, nella notte tra il Venerdì e il Sabato Santo. «Il costo complessivo – spiega il sindaco, Andrea Bolandrina, in una nota - è di 13mila euro e sarà oggetto di rimborso assicurativo per danni vandalici solo in piccola parte, per 2mila euro. Oltre il danno, la beffa».