Fiorano, mercoledì indagini strutturali sul ponte danneggiato: senso unico alternato sulla 671

Dopo l’incidente accaduto nella serata di sabato 18 novembre , che ha coinvolto (di nuovo) il ponte di Fiorano al Serio urtato da un mezzo pesante, e costretto alla chiusura dell’unica corsia aperta, quella in direzione Valgandino, inizieranno mercoledì 29 novembre le operazioni di indagine strutturale dell’infrastruttura. Obiettivo capire se il ponte potrà essere parzialmente riaperto al traffico dopo l’impatto delle scorse settimane, oppure resterà definitivamente chiuso in attesa della sostituzione, prevista ora per febbraio 2024.

Senso unico alternato sotto il ponte

A tal proposito, tramite un’ordinanza, Anas fa sapere che per consentire le operazioni di verifica da parte dei tecnici incaricati, nella giornata di mercoledì, lungo la statale 671 della Valle Seriana, nel tratto che transita sotto al ponte, sarà istituito un senso unico alternato a partire dalle 9.30 fino alle 12.30. In molti auspicano infatti che il ponte possa essere riaperto lungo la corsia che da Fiorano al Serio conduce in Valgandino: un «palliativo» per cercare di ridurre i disagi con la quale tutti gli abitanti della zona, ma anche le realtà imprenditoriali locali, sono costretti a fare i conti dall’estate 2021.