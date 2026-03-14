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Cronaca / Valle Seriana Sabato 14 Marzo 2026

Frontale a Casnigo, in ospedale in codice giallo un 27enne e un 64enne

LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 8 di sabato 14 marzo.

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L’immagine dell’incidente frontale avvenuto a Casnigo nella amttinata di sabato 14 marzo. Due feriti trasportati in codice giallo all’ospedale di Alzano Lombardo
L’immagine dell’incidente frontale avvenuto a Casnigo nella amttinata di sabato 14 marzo. Due feriti trasportati in codice giallo all’ospedale di Alzano Lombardo

Casnigo

Un incidente frontale si è verificato sulla strada provinciale che da Casnigo porta a Gandino, all’altezza del bar Minuscoli.

La richiesta di soccorsi è arrivata intorno alle 8 di sabato 14 marzo. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Un’auto, una Mercedes classe A, condotta da un 27 enne, che procedeva da Fiorano verso Gandino si è schiantata contro un furgoncino Caddy, guidato da un 64enne, che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violento. Il furgoncino è finito fuori strada nel prato adiacente alla carreggiata. I due feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati in codice giallo all’ospedale di Alzano Lombardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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