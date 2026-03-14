Frontale a Casnigo, in ospedale in codice giallo un 27enne e un 64enne

La richiesta di soccorsi è arrivata intorno alle 8 di sabato 14 marzo. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e una pattuglia dei carabinieri .

L’impatto è stato violento. Il furgoncino è finito fuori strada nel prato adiacente alla carreggiata. I due feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati in codice giallo all’ospedale di Alzano Lombardo.