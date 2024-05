Frontale a Clusone: muore una bimba di 8 anni di Castione, in ospedale il fratellino e altre tre persone

Dramma nella tarda serata di martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone: in uno scontro frontale molto violento tra due vetture ha perso la vita una bambina di 8 anni di Castione, Giada Paolella, mentre il fratello di 9 ha riportato la frattura del femore e altre tre persone adulte sono rimaste ferite, due in modo grave.



I due bambini – stando a una prima ricostruzione dei fatti – viaggiavano in direzione Castione su un’auto, una Seat Ibiza grigia, guidata dalla nonna di 60 anni, rimasta ferita. L’incidente poco prima delle 23, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta, ma nel territorio di Clusone. Il veicolo di nonna e nipoti – per cause ancora al vaglio – si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra auto, una Bmw 320 nera che viaggiava nella direzione opposta e i cui occupanti, un uomo di 47 anni e una donna 60 anni, sono rimasti feriti gravemente.

L’incidente La Bmw distrutta

Lo scontro è stato particolarmente violento e la bambina di 8 anni è morta sul colpo. Sul posto il 118 ha inviato due elicotteri, giunti da Brescia e da Sondrio, due automediche e tre ambulanze (Da Predore, Colzate, la Croce Blu di Gromo), mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi dai distaccamenti di Clusone e Gazzaniga. Per i rilievi sono invece intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Clusone, cui ora spetterà il compito di chiarire le responsabilità dell’accaduto. I mezzi, completamente distrutti, sono stati posti sotto sequestro e sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso.

La strada è rimasta chiusa fino a tarda notte per consentire i rilievi. I soccorritori hanno lavorato a lungo e i feriti sono stati trasportati con i due elicotteri e le ambulanze in diversi ospedali. Anche la nonna, in condizioni gravi, è stata portata a Brescia in Elisoccorso. Gli altri feriti sono stati portati in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il cordoglio a Castione