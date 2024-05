Frontale a Clusone: muore una bimba di 8 anni

Dramma nella tarda serata di martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone: in uno scontro frontale tra due vetture ha perso la vita una bambina di 8 anni di Castione , mentre il fratello di 9 ha riportato la frattura del femore e altre tre persone adulte sono rimaste ferite, due in modo grave.

I due bambini – stando a una prima ricostruzione dei fatti – viaggiavano in direzione Castione su un’auto, una Seat Ibiza grigia, guidata dalla nonna di 60 anni, rimasta ferita . L’incidente poco prima delle 23, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta, ma nel territorio di Clusone. Il veicolo di nonna e nipoti – per cause ancora al vaglio – si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra auto, una Bmw 320 nera che viaggiava nella direzione opposta e i cui occupanti, un uomo di 47 anni e una donna 60 anni, sono rimasti feriti gravemente .

La strada è rimasta chiusa fino a tarda notte per consentire i rilievi. I soccorritori hanno lavorato a lungo e i feriti sono stati trasportati con i due elicotteri e le ambulanze in diversi ospedali. Anche la nonna, in condizioni gravi, è stata portata a Brescia in Elisoccorso. Gli altri feriti sono stati portati in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.